Названы пять лучших процессоров для игровых компьютеров в 2023 году

В одном из выпусков на YouTube-канале «Техно-Грааль» эксперт перечислил ТОП-5 процессоров, которые в 2023 году точно стоит купить для игр.

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AMD Ryzen 7 7800X3D

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На сегодня он считается самым мощным процессором для игр. Однако важно учитывать один нюанс. В целом это конкурент более дорогого i9-13900K. Ryzen 7 7800X3D отличается хорошей энергоэффективностью, но матплату можно ставить с ним почти любую. Кроме того, самые высокие показатели FPS у этого процессора в Call of Duty Warzone будут только при разгоне по шине до 5,5 ГГц, а возможно это с ограниченным количеством материнских плат. Например, с Asus Rog Strix X670E-F Gaming Wi-Fi или ASRock X670E Taichi, Gigabyte X670E Aorus Master. Для охлаждения вам хватит Deepcool LT520 или LT720, оперативную память стоит взять с XMP 6000 CL30

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Intel Core i5-13600KF

Оснащён 14 ядрами и 20 потоками, из них 6 больших ядер и 8 малых. Это один из лучших процессоров для гибридных задач. Он подойдёт и для их, и для рабочих задач. На этом процессоре есть варианты сборки с DDR4 и DDR5. В первом случае выгоднее всего будет матплата Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 V2, ОЗУ - по типу Adata XPG Gammix D10 с XMP 3600. Но если вы добавите около 7 тысяч, то вы получите систему на DDR5: с матплатой Gigabyte Z790 Gaming X, оперативную память Patriot Viper Venom 5600 или для лучшего разгона T-Force Vulcan DDR5-6000. Для охлаждения достаточно будет Deepcool AK620 или LT520.

Техно-Грааль

Техно-Грааль

AMD Ryzen 5 7600

Этот процессор отлично показывает себя в соревновательных играх и даже почти догоняет более дорогой i5-13600KF. Плюсы процессора R5 7600 - относительно невысокая цена и низкое энергопотребление. В итоге вы можете под данный процессор купить любую матплату: к примеру, Gigabyte B650M DS3H. Под него есть платы с поддержкой PCIe 5.0 для слота под видеокарту, а есть без этой поддержки. Если вы хотите собирать ПК с возможностью апгрейда на видеокарты, то берите платы с припиской «Е»: B650E и пр. Лучше всего брать оперативную память с XMP 6000 CL30, но можно взять и Patriot Viper c 5600 МГц и разогнать до 6000. Для охлаждения вам будет достаточно Deepcool AK620 или Deepcool LT520.

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Техно-Грааль

AMD Ryzen 5 5600

Он обладает 6 ядрами и 12 потоками, работает на сокете AM4, но только с памятью DDR4. Его тоже можно без проблем охладить, например, кулером Deepcool AG400, и он будет работать на любой матплате: хоть с чипсетом B450M, хоть с X570. В идеале всё-таки нужно собирать компьютер на материнской плате с B550M, так как у неё уже есть поддержка PCIe 4.0. В дальнейшем у вас будет возможность сделать апгрейд на Ryzen 5800X3D. Оперативную память желательно брать с 3600 МГц и таймингами CL16.

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Intel Core i3-12100F

Этот процессор можно охладить практически любым кулером. И при этом Core i3-12100F почти в любой современной игре обеспечит вам 60 и больше кадров в секунду. Исключение - если вы будете использовать трассировку лучей. Преимущество этого процессора в том, что он сейчас всё ещё на актуальном сокете LGA 1700, к которому вышли Intel 13-го поколения и скоро должны выйти 14-го поколения. Кроме того, вы можете для него купить любую материнскую плату. В том числе ASRock H610M-HVS, Gigabyte B660M D3H DDR4. В Call of Duty с данным процессором вы получите более 80 к/с, в Rust - примерно 100 к/с, в CS:GO - более 300 к/с без просадок. Есть у процессора и возможность разгона.

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Техно-Грааль

Техно-Грааль