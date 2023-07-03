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Reuters: решение Маска ввести лимит твитов может негативно отразиться на компании

Решение Илона Маска временно ограничить число твитов, которые пользователь может прочитать за день, способно подорвать усилия нового генерального директора Twitter Линды Яккарино по привлечению рекламодателей. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

Названы негативные последствия для Twitter после введения лимита твитов
© globallookpress.com

По его информации, гендиректор пытается наладить отношения с рекламодателями, которые ранее приостановили работу с соцсетью. После введения новых правил многие пользователи написали, что после превышения лимита не видят твиты, в том числе на страницах рекламодателей, что вызвало недовольство компаний.

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"Этот шаг [ограничение числа твитов] сигнализирует рынку, что он [Маск] не может дать ей [Яккарино] возможность спасти его от самого себя", - отметил основатель рекламного агентства AJL Advisory Лу Паскалис.

"Дефицит доверия рекламодателей, который Линда Яккарино должна восполнить, стал еще больше. И его нельзя восполнить, основываясь только на ее репутации в отрасли", - считает представитель исследовательской консалтинговой компании Forrester Майк Пру.

Ранее телеканал CNN информировал, что более половины рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, приостановили работу с компанией из-за несогласия с политикой ее владельца Маска.

Маск в субботу изменил лимит на число твитов, которые пользователь может прочитать за день. По последним данным, теперь верифицированные учетные записи ограничены чтением 10 тыс. сообщений в день, не прошедшие проверку - 1 тыс., новые непроверенные учетные записи - 500. Как заявил предприниматель, такие ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой".

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил несколько членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.