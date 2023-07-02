IT-эксперт Косарев: россиянам следует знать три правила для защиты от мошенников

«Первое — никогда не открывать ссылок или файлов от тех контактов, которым вы не написали первыми сами, и в которых вы не уверены. Во-вторых, никогда не верить тем, кто звонит вам и представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Надо извиниться, спросить личные данные сотрудника и перезвонить по официальному номеру учреждения. Также не нужно верить предложениям о скидках в 50 и более процентов, требующим срочной покупки. Скорее всего, сайт — подделка. Перезвоните в интернет-магазин и уточните, актуальна ли акция», — сказал Борис Косарев.