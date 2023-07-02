Франция может отключить социальные сети на время массовых беспорядков

Фабьен Руссель, лидер Французской коммунистической партии, призвал закрыть социальные сети на время беспорядков в стране. В интервью радиостанции France Info он подчеркнул необходимость изучения роли социальных сетей, особенно тех, которые наживаются на беспорядках, связанных с мародерством и подобными событиями.

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Руссель заявил, что предпочитает чрезвычайную ситуацию в социальных сетях, чем среди населения.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во Франции после того, как 27 июня 17-летний подросток был убит полицейским во время ареста. Власти заявили, что молодой человек не подчинился указаниям полиции.