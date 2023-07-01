Ракета Falcon вывела на орбиту космический телескоп Euclid

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска сообщила, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA). Об этом говорится в Twitter SpaceX.

© Bill Ingalls/NASA via AP

«Спасибо за полет SpaceX Falcon 9. Euclid уже выведен в космос», – говорится в сообщении.

Запуск был совершен с мыса Канаверал в штате Флорида, США.

Euclid оснащен телескопом диаметром 1,2 м, оптической камерой, спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона. Euclid весит две тонны, достигает высоты 4,7 метра и ширины 3,5 метра. Он должен будет занять ту же орбиту, что и James Webb — в точке L2 системы Земля-Солнце, Земля будет находиться между ним и Солнцем.

Телескоп будет строить трехмерную карту Вселенной, наблюдая ее в видимом диапазоне и в ближнем ИК. Основная цель Euclid — лучше понять природу и распределение темной материи и темной энергии путем точного измерения ускорения расширения вселенной.