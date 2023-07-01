Разработан каркас для идеального заживления крупных травм кости у военных

«Последствия этих результатов огромны, и наша цель теперь состоит в том, чтобы сократить время заживления до четырех недель и достичь почти мгновенной регенерации тканей без использования эндокринных факторов и клеток. Мы также будем изучать, можно ли применить каркас для других тканей», — пишут ученые.