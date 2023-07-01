Global Times сообщила о завершении испытаний Китаем самых быстрых поездов в мире

В Китае успешно завершились эксплуатационные испытания высокоскоростного поезда CR450. Об этом пишет издание Global Times.

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«Китайская железная дорога заявила в субботу, что она успешно завершила эксплуатационные испытания новых высокотехнологичных компонентов для высокоскоростных поездов CR450», - пишет газета.

Речь идёт о скоростях, превышающих 400 километров в час. Это первый в мире подобный поезд.

Испытания состоялись в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Экспериментальный состав достиг 453 км/ч на мосту и 420 км/ч в тоннеле.

CR450 сможет преодолевать расстояние от Пекина до Шанхая за 2,5 часа. Инженеры обещают, что он будет безопаснее и эффективнее предшественников.

Нынешний мировой рекорд в 350 км/ч служебной скорости также принадлежит железнодорожному транспорту КНР.