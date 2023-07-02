Телескоп для изучения темной материи успешно запущен в космос

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила космический аппарат Euclid («Евклид») Европейского космического агентства (ESA) с мыса Канаверал в субботу вечером. Космический аппарат нацелен на изучение тайн темной материи и темной энергии и их влияния на Вселенную.

© Ferra.ru

Оснащенный мощной 600-мегапиксельной камерой, а также спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона, космический аппарат в течение следующих шести лет сделает снимки примерно трети ночного неба.

Измеряя красное смещение галактик и объединяя данные наземных обсерваторий, ученые надеются определить расстояния между галактиками и проверить теорию общей относительности Альберта Эйнштейна в космических масштабах.