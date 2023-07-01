Apple продолжит платить Nokia за использование 5G

Nokia и Apple объявили о заключении нового соглашения о кросс-лицензировании патентов, заменив предыдущую сделку от 2017 года, срок действия которой истекал в ближайшее время. Соглашение включает патенты на технологию 5G и обязывает Apple осуществлять платежи в пользу Nokia в течение всего срока действия соглашения.

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Это соглашение разрешает юридический спор, который попал в заголовки газет в 2017 году. Тогда Nokia приобрела Withings, популярного производителя «умных» аксессуаров для здоровья. Во время судебного разбирательства компания Apple временно изъяла продукцию Withings из своих розничных магазинов. Однако после заключения мирового соглашения (Apple перечислила Nokia 2 млрд долларов, чтобы урегулировать спор с патентообладателем) продукция Withings снова появилась в продаже.