Ищущий темную энергию телескоп будет запущен в космос 1 июля

Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к запуску своего долгожданного космического телескопа Euclid, который призван исследовать тайны темной стороны космоса.

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Запуск на ракете SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на сегодня в 11:11 утра по восточному времени (19:11 по Москве), и это событие будет транслироваться в прямом эфире как ЕКА, так и NASA.

ЕКА будет вести прямую трансляцию на своем канале Web TV и YouTube, а NASA будет транслировать запуск через NASA Television и собственное приложение. Телескоп «Евклид» будет изучать темную материю и темную энергию, которые составляют значительную часть Вселенной, но остаются загадкой для ученых. «Эвклид» проведет шесть лет, собирая данные, чтобы пролить свет на эти космические явления.