Астрономы с помощью нейтрино создали изображение Млечного Пути

Международная группа исследователей, в состав которой входят 350 специалистов, смогла создать с помощью нейтрино изображение Млечного Пути. Материалы исследования опубликовал журнал Science.

© телеграм-канал "Naked Science"

Наблюдения за Млечным Путем велись на нейтринной обсерватории IceCube, расположенной у американской антарктической станции Амундсен-Скотт.

Астрономы регистрировали только высокоэнергетические нейтрино с помощью 5000 датчиков, установленных в тоже антарктических льдов.

Science.org

В ходе исследования специалисты использовали современное оборудование и новейшие методы исследования. Кроме того, они настроили приборы таким образом, чтобы они отсекали все «лишние» источники излучения.

Сведения о Млечном Пути собирались на протяжении десяти лет. В общей сложности, датчики обсерватории смогли обнаружить 60 тыс. нейтрино.