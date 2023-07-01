В WhatsApp упростили перенос данных между смартфонами

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о новом и более быстром способе передачи истории чатов со старого телефона на новый с помощью QR-кода. Об этом сообщает TechCrunch.

«Пользователи, переходящие на другой телефон с той же операционной системой, смогут передавать данные WhatsApp, используя локальное соединение Wi-Fi», — отметил один из специалистов.

Метод не требует наличия резервной копии с данными на смартфоне или в облачном хранилище. Для переноса истории чатов необходимо убедиться, что оба устройства активны и подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Затем нужно зайти в настройки мессенджера, выбрать раздел «Чаты», пункт «Перенос чатов». Для завершения процесса понадобится отсканировать QR-код с помощью камеры нового смартфона.

В WhatsApp уверен, что новый метод более безопасен, чем решения от сторонних разработчиков, поскольку данные шифруются на самих устройствах и обмен ведется только между ними в локальной сети.