Искусственный интеллект разработал новый компьютерный процессор

Китайские ученые научили искусственный интеллект (ИИ) проектировать новые процессоры на архитектуре RISC-V. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, ссылаясь на исследование «Раздвигая границы проектирования машин: автоматизированное проектирование ЦП с помощью ИИ», опубликованное на сайте библиотеки Корнеллского университета.

© arxiv.org

В документе подробно описана работа исследователей по разработке нового процессора. Отмечается, что после формулирования всех задач ИИ завершил работу менее чем за пять часов. На выходе у него получился чип на архитектуре RISC-V, который ученые назвали RISC-V32IA. По подсчетам китайских исследователей, ИИ потратил на выполнение задачи в 1000 раз меньше времени, чем потратила бы группа инженеров-людей.

Ученые создали RISC-V32IA с топологией 65 нм. Чип смог развивать тактовую частоту до 300 МГц, что позволило использовать его для запуска ОС Linux и прохождения тестов в бенчмарке SPEC CINT 2000. В SPEC CINT 2000 процессор RISC-V32IA выдал результат, сопоставимый с чипом Intel i486, выпущенным еще в 1989 году.