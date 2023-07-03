Искусственный интеллект разработал новый компьютерный процессор

Китайские ученые научили искусственный интеллект (ИИ) проектировать новые процессоры на архитектуре RISC-V. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, ссылаясь на исследование «Раздвигая границы проектирования машин: автоматизированное проектирование ЦП с помощью ИИ», опубликованное на сайте библиотеки Корнеллского университета.
В документе подробно описана работа исследователей по разработке нового процессора. Отмечается, что после формулирования всех задач ИИ завершил работу менее чем за пять часов. На выходе у него получился чип на архитектуре RISC-V, который ученые назвали RISC-V32IA. По подсчетам китайских исследователей, ИИ потратил на выполнение задачи в 1000 раз меньше времени, чем потратила бы группа инженеров-людей.
Ученые создали RISC-V32IA с топологией 65 нм. Чип смог развивать тактовую частоту до 300 МГц, что позволило использовать его для запуска ОС Linux и прохождения тестов в бенчмарке SPEC CINT 2000. В SPEC CINT 2000 процессор RISC-V32IA выдал результат, сопоставимый с чипом Intel i486, выпущенным еще в 1989 году.
Tom's Hardware пишет, что опыт китайских ученые представляет не только академический интерес. По мнению исследователей, их эксперимент показал, что ИИ можно использовать для значительного сокращения циклов проектирования и оптимизации в полупроводниковой промышленности. Более того, ученые задумались о возможности развития своей идеи и создании саморазвивающейся машины: ИИ, который методом проб и ошибок смог бы совершенствовать свои возможности.