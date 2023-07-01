Маск ввел новый запрет в Twitter и объяснился

Социальная сеть Twitter начала требовать регистрацию на сайте для просмотра контента, а также профилей. Как сообщает агентство Bloomberg, при входе в систему весь функционал восстанавливается.

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Сейчас, когда незарегистрированный пользователь пытается посмотреть твит, сайт предлагает ему войти в систему или зарегистрировать учетную запись Twitter.

Пользователи все еще могут видеть твиты, которые появляются в результатах поиска Google или встроены в другие сайты. Маск заверил, что запрет не является постоянным.

«Это временная чрезвычайная мера. У нас было так много грабежа данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей!» — написал владелец социальной сети.

Twitter долгое время полагалась на доступность своих твитов в интернете для повышения интереса к соцсети. Например, посредством отправки твитов пользователями друзьям или контактам, у которых нет учетных записей.