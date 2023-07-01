В YouTube объяснили запрет на просмотр роликов

«Мы очень серьезно относимся к отключению воспроизведения. Это происходит только в том случае, если зрители проигнорируют неоднократные запросы на разрешение рекламы на YouTube. В тех случаях, когда зрители считают, что они были ложно помечены как использующие блокировщик рекламы, они могут написать в поддержку», — отметил представитель.