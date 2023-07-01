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Жители столичного региона смогут в ночь на 2 июля  увидеть МКС

Международная космическая станция будет видна жителям Москвы и Подмосковья в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, предположили специалисты центра погоды «Фобос», пишет РИА «Новости».

Жители столичного региона смогут в ночь на 2 июля увидеть МКС
© роскосмос

Ведущий специалист центра Алина Котилевская уточнила, что после 12 ночи будет довольно малооблачно. Она добавила, что на фоне улучшения погоды «вероятность увидеть МКС будет [достаточно большой]».

Представители Музея космонавтики рассказали, в свою очередь, что МКС можно будет наблюдать невооруженным глазом с 1 по 25 июля.

Ранее сообщалось, что космонавт Олег Кононенко в сентябре 2023 года снова отправится на МКС. Он может стать первым землянином, который провел на орбите планеты свыше 1000 суток в общей сложности.

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