Жители столичного региона смогут в ночь на 2 июля  увидеть МКС

Международная космическая станция будет видна жителям Москвы и Подмосковья в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, предположили специалисты центра погоды «Фобос», пишет РИА «Новости».

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Ведущий специалист центра Алина Котилевская уточнила, что после 12 ночи будет довольно малооблачно. Она добавила, что на фоне улучшения погоды «вероятность увидеть МКС будет [достаточно большой]».

Представители Музея космонавтики рассказали, в свою очередь, что МКС можно будет наблюдать невооруженным глазом с 1 по 25 июля.