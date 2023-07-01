Жители столичного региона смогут в ночь на 2 июля увидеть МКС
Международная космическая станция будет видна жителям Москвы и Подмосковья в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, предположили специалисты центра погоды «Фобос», пишет РИА «Новости».
Ведущий специалист центра Алина Котилевская уточнила, что после 12 ночи будет довольно малооблачно. Она добавила, что на фоне улучшения погоды «вероятность увидеть МКС будет [достаточно большой]».
Представители Музея космонавтики рассказали, в свою очередь, что МКС можно будет наблюдать невооруженным глазом с 1 по 25 июля.
Ранее сообщалось, что космонавт Олег Кононенко в сентябре 2023 года снова отправится на МКС. Он может стать первым землянином, который провел на орбите планеты свыше 1000 суток в общей сложности.
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