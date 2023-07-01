Эксперт назвал причины сокращения срока службы ноутбука

Использование ноутбука на коленях или любой другой мягкой поверхности перекрывает его вентиляционные отверстия, что в свою очередь может привести к сокращению сроков службы техники и поломке. Об этом РИА Новости рассказала директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина.

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Эксперт отметила, что также необходимо быть внимательнее к сетевому зарядному устройству, поскольку каждый провод рассчитан на передачу напряжения определенного уровня. Если ноутбук будет подпитываться неподходящей мощностью, то его работоспособность может ухудшиться, из-за скачка напряжения в сети. Поэтому следует использовать только «родной» блок питания.

Кроме того, нужно периодически очищать ноутбук — поверхность пылесосом или специальной жидкостью. Раз в год можно разбирать устройство, чтобы очистить его от пыли.

Немаловажно и следить за состоянием аккумулятора, напомнила Пластинина. В среднем аккумулятор рассчитан до 1000 циклов полной зарядки, после чего он начинает постепенно терять емкость, поэтому нельзя оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку.