В галактике Андромеды обнаружили необычные звезды

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра и Университета Северной Аризоны обнаружили 19 необычных звезд, находящихся в галактике Андромеды и относящихся к типу Вольфа-Райе. Результаты исследования опубликованы в препринте, доступном на репозитории arXiv.

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Звезды Вольфа-Райе (WR) представляют собой чрезвычайно горячие и очень яркие звезды с сильными широкими эмиссионными линиями гелия. WR — это массивные звезды, находящиеся на поздней стадии звездной эволюции и теряющие массу с очень высокой скоростью. На сегодняшний день обнаружено всего несколько сотен таких звезд, большинство из которых находится в Млечном Пути.

Ученые исследовали 30 кандидатов WR с помощью устройства LMI на телескопе Lowell Discovery в конце 2021 года и спектроскопически подтвердили 19 из них с помощью телескопа ММТ (Multiple Mirror Telescope) во второй половине 2022 года. Большинство из них оказались типа WN (богатые азотом), поскольку в их спектре преобладают линии азота. Вновь обнаруженные WR, как правило, слабее, чем ранее известная выборка таких звезд в галактике Андромеды, из-за того, что они обладают более красным оттенком.