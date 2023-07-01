Хакеры взломали базы данных британских больниц

Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения (NHS). Об этом сообщается на сайте газеты The Daily Telegraph.

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Отмечается, что нападению подверглись компьютеры Barts Health — столичного треста NHS, объединяющего шесть больниц и десять медицинских центров в лондонском Сити и Ист-Энде и являющегося одним из крупнейших в стране. В этих базах данных может храниться информация о 2,5 миллиона пациентов.

Ответственность за атаку на себя взяла хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, заявив, что ей удалось получить доступ к личным данным медицинских работников и клиентов треста, включая сведения об их банковских картах.

Хакеры сообщили, что в их распоряжении имеются конфиденциальные документы подданных Великобритании и пригрозили, что обнародуют их, если представители треста не выйдут на связь в течение трех дней. Общий объем похищенной информации составляет семь терабайт, что хакеры называют крупнейшей утечкой в истории NHS.