На Филиппинах обнаружили древнейшие следы обработки растений возрастом 39 000 лет

Археологи смогли обнаружить следы обработки растений на каменных орудиях доисторических филиппинцев. Об этом сообщает Публичная научная библиотека.

© Carole Cheval - Art'chéograph, Xhauflair & Averion

Древние люди широко использовали растительные материалы для создания текстиля и веревок. Однако материалы на растительной основе, такие как корзины и веревки, редко сохраняются в земле, особенно в тропиках, поэтому археологам не удается исследовать доисторические практики обращения с растительным материалом. В Юго-Восточной Азии самым старым артефактам из растительных волокон около 8000 лет.

Теперь Гермин Хауфлер и его коллеги обнаружили косвенные доказательства использования растительного материала в пещере Табон на Палаване (Филиппины). Возраст обнаруженных каменных орудий составляет 39 000 лет. На этих инструментах видны микроскопические повреждения, накопленные за время использования. Современные филлипинские туземцы используют аналогичные инструменты, чтобы срезать растения, такие как бамбук и пальмы, превращая жесткие стебли в гибкие волокна для связывания или плетения.