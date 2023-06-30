На Марсе сфотографировали пыльный вихрь

«Пылевые вихри в основном получают энергию от солнца. Грунт нагревается, поэтому воздух начинает подниматься столбами. Если столб вращается, он может сужаться и вращаться быстрее. Пока внизу есть горячий воздух, пылевые вихри могут выжить. Если пылевые вихри перестают двигаться или перемещаются к более холодному грунту, то рассеиваются. Пыльные регионы на Марсе могут иметь очень горячие поверхности, поэтому они являются хорошими местами для формирования пыльных вихрей», — рассказал Шейн Бирн, планетолог из Аризонского университета.