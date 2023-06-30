Роскосмос: полностью российская орбитальная станция будет создана к 2032 году

Формирование Российской орбитальной станции необходимо завершить до 2032 года, она будет значительно эффективнее российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"С 2024 года нам надо начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции, завершить основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции - к 2032 году", - сказал Борисов на встрече с президентом.

Глава Роскосмоса также выразил надежду, что эффективность будущей станции будет значительно выше российского сегмента МКС.

Борисов напомнил, что формирование станции - мероприятие недешевое. "Мы постоянно в зоне критики наших коллег из финансово-экономического блока", - сказал глава госкорпорации.

В апреле 2021 была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.