В Windows 11 появился ИИ-инструмент Copilot

Microsoft выпустила бета-версию Windows 11 с новым функционалом: в операционной системе появился ИИ-инструмент Copilot, пришедший на смену голосовому помощнику Cortana.

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В блоге компании разработчики рассказали, что пока Copilot доступен только для участников программы тестирования Insider. Включить инструмент можно будет сочетанием клавиш Win+C, Copilot будет отображаться одновременно с другими приложениями.

С его помощью можно будет сгенерировать картинку, сделать скриншот, активировать режим «не беспокоить», вызвать «тёмную» тему и собрать тезисную базу на основе нужного текста.