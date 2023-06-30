Новый смартфон Google получил лучший экран в мире по версии DxOMark

Специалисты DxOMark высоко оценили качество экрана складного смартфона Google Pixel Fold, присудив новике по этому параметру первое место в своем рейтинге.

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Pixel Fold набрал 151 балл, опередив всех конкурентов, включая смартфоны Apple и Samsung. При этом Pixel Fold стал первым складным устройством, возглавившим рейтинг DxOMark. На второе и третье места рейтинга опустились Honor Magic5 Pro и iPhone 14 Pro Max со 151 и 149 баллами соответственно.

Эксперты похвалили смартфон за хорошую цветопередачу вне зависимости от условий освещения, качественную работу автояркости и поддержку HDR10. К недостаткам экрана отнесли низкую яркость на улице под солнцем и отсутствие плавности анимации при просмотре веб-страниц.

Google Pixel Fold оснащен основным складным OLED-дисплеем диагональю 7,6 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и разрешением 1840х2208 пикселей.