Twitter начал требовать от посетителей регистрацию

Twitter ввел новое ограничение для незарегистрированных пользователей. Теперь неавторизованные посетители соцсети не смогут просматривать публикации других пользователей, сообщает The Verge.

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Теперь, чтобы просмотреть твит, нужно обязательно авторизоваться в Twitter. В противном случае появляется окно с предложением войти в свой аккаунт или зарегистрироваться, которое нельзя закрыть. Раньше такое окно появлялось только для контента с возрастным ограничением.

Представители Twitter пока никак не прокомментировали изменения. Является ли это намеренным действием соцсети или ошибкой, не сообщается.

В случае, если это запланированное нововведение, тогда оно противоречит заявлениям Илона Маска, который хотел сделать соцсеть доступнее для незарегистрированных пользователей, пишет The Verge. Еще в 2022 году он нанял известного хакера Джорджа Хотца, чтобы исправить баг с поиском, который не работал у неавторизованных пользователей. Вскоре хакер уволился из компании, а проблема была решена лишь в апреле 2023 года.