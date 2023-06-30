Twitter начал требовать от посетителей регистрацию

The Verge: Twitter заблокировал весь контент для незарегистрированных пользователей
Twitter ввел новое ограничение для незарегистрированных пользователей. Теперь неавторизованные посетители соцсети не смогут просматривать публикации других пользователей, сообщает The Verge.
Теперь, чтобы просмотреть твит, нужно обязательно авторизоваться в Twitter. В противном случае появляется окно с предложением войти в свой аккаунт или зарегистрироваться, которое нельзя закрыть. Раньше такое окно появлялось только для контента с возрастным ограничением.
Представители Twitter пока никак не прокомментировали изменения. Является ли это намеренным действием соцсети или ошибкой, не сообщается.
В случае, если это запланированное нововведение, тогда оно противоречит заявлениям Илона Маска, который хотел сделать соцсеть доступнее для незарегистрированных пользователей, пишет The Verge. Еще в 2022 году он нанял известного хакера Джорджа Хотца, чтобы исправить баг с поиском, который не работал у неавторизованных пользователей. Вскоре хакер уволился из компании, а проблема была решена лишь в апреле 2023 года.
Журналисты считают, что таким образом Twitter вынуждает незарегистрированных пользователей создать аккаунт в соцсети и в последствии оформить платную подписку Twitter Blue.