Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самые ранние нити космической паутины

NASA: в галактике найдена нить космической паутины длиной три миллиона световых лет
Астрономы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» нитевидное объединение десяти галактик, существовавшее через 830 миллионов лет после Большого взрыва. Специалисты считают, что в конечном итоге нить превратится в массивное галактическое скопление, сообщается на сайте NASA.
«Я был удивлен тем, насколько длинной и узкой является эта нить. Я ожидал найти что-то [необычное], но не ожидал такой длинной, отчетливо тонкой структуры», — рассказал Сяохуэй Фан, профессор астрономии из Аризонского университета в Тусоне и член команды исследователей.
Данное открытие было сделано в рамках реализации проекта ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment), основная цель которого заключается в изучении космической среды самых ранних черных дыр.
«Это одна из самых ранних нитевидных структур, которые люди когда-либо находили связанными с далеким квазаром», — добавил Файги Ван, астроном из Аризонского университета в Тусоне и ведущий автор исследования.
В общей сложности участники проекта будут наблюдать за 25 квазарами, которые существовали в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва — времени, известного как эпоха реионизации.