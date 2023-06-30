Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самые ранние нити космической паутины

Астрономы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» нитевидное объединение десяти галактик, существовавшее через 830 миллионов лет после Большого взрыва. Специалисты считают, что в конечном итоге нить превратится в массивное галактическое скопление, сообщается на сайте NASA.

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«Я был удивлен тем, насколько длинной и узкой является эта нить. Я ожидал найти что-то [необычное], но не ожидал такой длинной, отчетливо тонкой структуры», — рассказал Сяохуэй Фан, профессор астрономии из Аризонского университета в Тусоне и член команды исследователей.

Данное открытие было сделано в рамках реализации проекта ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment), основная цель которого заключается в изучении космической среды самых ранних черных дыр.

«Это одна из самых ранних нитевидных структур, которые люди когда-либо находили связанными с далеким квазаром», — добавил Файги Ван, астроном из Аризонского университета в Тусоне и ведущий автор исследования.