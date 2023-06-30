Российская орбитальная станция не получит модуль с панорамным обзором Земли
Проект Российской орбитальной станции (РОС) пока не получит модуль с панорамным обзором Земли. Об этом со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день проект Российской орбитальной станции не предполагает создания модуля с панорамным обзором Земли, так как все закладываемые ресурсы модулей будут использованы для установки целевой аппаратуры», — сказали в компании.
В июне в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) сообщили, что первые экипажи, которые отправятся на РОС, будут состоять только из двух человек.
В том же месяце в ЦПК рассказали, что к 2025 году планируют завершить разработку программы подготовки космонавтов к полетам на РОС.
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