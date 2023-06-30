Раскрыты характеристики нового планшета Realme

Realme, популярный бренд смартфонов, собирается выпустить Realme Pad 2, преемника своего первого планшета. Появились утечки рендеров и спецификаций предстоящего планшета, которые дают нам представление о том, чего ожидать.

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Дизайн показывает двухцветную металлическую заднюю панель, напоминающую его предшественника, с круглым островком камеры, в котором расположены сами камеры и вспышка. Планшет имеет тонкие рамки спереди, а фронтальная камера располагается в центре, если держать устройство горизонтально.

Detechtors / slashleaks / realme

Что касается технических характеристик, Realme Pad 2, как сообщается, оснащен 11-дюймовым FHD+ дисплеем и работает на базе процессора MediaTek Helio G99 SoC. Он будет поставляться с аккумулятором емкостью 8 360 мАч, поддерживающим быструю зарядку 33 Вт. Ожидается, что планшет будет предлагать до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных, работая на базе Android 13 Realme UI 4.0.

Detechtors / slashleaks / realme