Ученые объяснили чувствительное обоняние кошки

Высокая чувствительность кошачьего обоняния достигается за счет спиралевидных костных структур дыхательных путей. Об этом сообщает Университет штата Огайо.

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Кай Чжао и его коллеги сняли компьютерную томограмму головы кошки и исследовали строение тканей ее дыхательных путей с помощью микроскопа. На основании этих данных ученые построили компьютерную 3D-модель обонятельной системы кошки и обнаружили, что внутри нее находится множество спиралевидных структур. Авторы смоделировали, как вдыхаемый воздух, содержащий обычные запахи кошачьей пищи, будет проходить через них.

Выяснилось, что воздух разделяется на два потока: один очищается и увлажняется, а другой быстро и эффективно доставляет одорант в систему, отвечающую за обоняние.

«Наши результаты показали четкое разделение дыхательного и обонятельного потоков с высокоскоростным дорсальным медиальным потоком, который увеличивает скорость и эффективность доставки запаха в обонятельную область без ущерба для дыхательных функций носа», — поясняют авторы.