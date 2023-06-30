Как узнать свой номер телефона: простые способы для всех операторов связи
Сейчас номер телефона необходим для регистрации на многих онлайн-сервисах, но далеко не каждый может вспомнить собственный номер когда вздумается. Портал androidinsider.ru рассказал, как узнать свой номер телефона разными способами.
Через настройки телефона
Многие производители смартфонов позволяют выяснить номер телефона без сторонних сервисов — прямо в настройках устройства. Но предупреждаем, что этот способ работает не на всех брендах мобильных телефонов: иногда производители ограничивают информацию из соображений конфиденциальности.
- Откройте настройки телефона.
- Найдите раздел информации о телефоне. На разных оболочках Android он называется по-разному — «О телефоне», «Об устройстве» и так далее.
- Поищите вкладку с информацией о SIM-карте.
- Откройте ее — там может высветиться ваш номер.
При регистрации новых SIM-карт операторы иногда вносят номер пользователя в список контактов. Попробуйте поискать контакт «Мой номер» или «Я».
Через сервис оператора
- МТС. Позвоните по номеру 0887 или введите ***111*0887# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос.
- «Билайн». Позвоните по номеру 067410 или введите *110*10# на цифровой клавиатуре, чтобы сделать USSD-запрос.
- «Теле2». Введите *201# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос, или позвоните по номеру 611 на горячую линию поддержки и уточните ваш номер через оператора колл-центра.
- «Мегафон». Введите *205# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос.
Через офис оператора
Бывают случаи, когда доступа к SIM-карте больше нет, но узнать номер все равно нужно. Есть два выхода. Первый — это найти сам договор на предоставление услуг сотовой связи. В бумагах, выдаваемых при оформлении SIM-карты, всегда содержится номер телефона.
Если вы не можете отыскать документы, то второй вариант — это визит в офис оператора. Предъявив паспорт, вы сможете получить всю необходимую информацию, проверить номер и получить новую SIM-карту при необходимости.