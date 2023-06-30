Как узнать свой номер телефона: простые способы для всех операторов связи

Сейчас номер телефона необходим для регистрации на многих онлайн-сервисах, но далеко не каждый может вспомнить собственный номер когда вздумается. Портал androidinsider.ru рассказал, как узнать свой номер телефона разными способами.

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Через настройки телефона

Многие производители смартфонов позволяют выяснить номер телефона без сторонних сервисов — прямо в настройках устройства. Но предупреждаем, что этот способ работает не на всех брендах мобильных телефонов: иногда производители ограничивают информацию из соображений конфиденциальности.

Откройте настройки телефона.

Найдите раздел информации о телефоне. На разных оболочках Android он называется по-разному — «О телефоне», «Об устройстве» и так далее.

Поищите вкладку с информацией о SIM-карте.

Откройте ее — там может высветиться ваш номер.

При регистрации новых SIM-карт операторы иногда вносят номер пользователя в список контактов. Попробуйте поискать контакт «Мой номер» или «Я».

Через сервис оператора

МТС . Позвоните по номеру 0887 или введите ***111*0887# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос.

. Позвоните по номеру 0887 или введите ***111*0887# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос. «Билайн» . Позвоните по номеру 067410 или введите *110*10# на цифровой клавиатуре, чтобы сделать USSD-запрос.

. Позвоните по номеру 067410 или введите *110*10# на цифровой клавиатуре, чтобы сделать USSD-запрос. «Теле2» . Введите *201# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос, или позвоните по номеру 611 на горячую линию поддержки и уточните ваш номер через оператора колл-центра.

. Введите *201# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос, или позвоните по номеру 611 на горячую линию поддержки и уточните ваш номер через оператора колл-центра. «Мегафон». Введите *205# в номеронабирателе, чтобы совершить USSD-запрос.

Через офис оператора

Бывают случаи, когда доступа к SIM-карте больше нет, но узнать номер все равно нужно. Есть два выхода. Первый — это найти сам договор на предоставление услуг сотовой связи. В бумагах, выдаваемых при оформлении SIM-карты, всегда содержится номер телефона.