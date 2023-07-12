Как сканировать QR код с помощью телефона: 5 способов
QR-коды — полезная в хозяйстве вещь, и сейчас они используются практически повсеместно. Чтобы вы всегда были готовы получить информацию, портал lifehacker.ru рассказал, как сканировать их на Android и iOS.
Как просканировать QR-код на Android
На Android есть несколько способов просканировать QR-код. Если вам нужно отсканировать код, напечатанный, например, в меню ресторана, то для этого может подойти стандартное приложение камеры. Некоторые оболочки Android встраивают сканер QR-кодов прямо туда; другие, вроде Xiaomi и Poco, предусматривают отдельное приложение — там оно называется «Сканер».
Если ваш смартфон не поддерживает сканирование по умолчанию, то в магазине Play Store найдется тысяча сканеров от сторонних разработчиков. Выбирайте тот, что получил больше всего положительных отзывов.
Иногда QR-коды находятся на веб-страницах или в формате изображений, которые загружаются в память мобильного телефона. Это тоже не проблема: сторонние приложения в том числе распознают коды на картинках. Если же вы не хотите ничего скачивать, то можно воспользоваться «Google Фото» — просто откройте картинку с кодом и нажмите «Объектив».
Как просканировать QR-код на iOS
На iPhone и iPad ситуация примерно похожая. Если вам нужно отсканировать QR-код на других объектах, то можно предварительно загрузить стороннее приложение из App Store. В противном случае сделайте фотографию кода, перейдите в настройки телефона — меню «Язык и регион» — «Сканер текста». После этого откройте изображение в приложении «Фото»: в правом нижнем углу картинки должен появиться значок сканера. Нажмите на него — и приложение предложит перейти по зашифрованной ссылке.