Как сканировать QR код с помощью телефона: 5 способов

QR-коды — полезная в хозяйстве вещь, и сейчас они используются практически повсеместно. Чтобы вы всегда были готовы получить информацию, портал lifehacker.ru рассказал, как сканировать их на Android и iOS.

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Как просканировать QR-код на Android

На Android есть несколько способов просканировать QR-код. Если вам нужно отсканировать код, напечатанный, например, в меню ресторана, то для этого может подойти стандартное приложение камеры. Некоторые оболочки Android встраивают сканер QR-кодов прямо туда; другие, вроде Xiaomi и Poco, предусматривают отдельное приложение — там оно называется «Сканер».

Если ваш смартфон не поддерживает сканирование по умолчанию, то в магазине Play Store найдется тысяча сканеров от сторонних разработчиков. Выбирайте тот, что получил больше всего положительных отзывов.

Иногда QR-коды находятся на веб-страницах или в формате изображений, которые загружаются в память мобильного телефона. Это тоже не проблема: сторонние приложения в том числе распознают коды на картинках. Если же вы не хотите ничего скачивать, то можно воспользоваться «Google Фото» — просто откройте картинку с кодом и нажмите «Объектив».

Как просканировать QR-код на iOS