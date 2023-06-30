Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации фотохостинг Shutterfly из-за публикации материалов с детской порнографией. Если в течение суток сервис не удалит 37 противоправных материалов, доступ к нему будет ограничен, сообщили ТАСС в пятницу в ведомстве.