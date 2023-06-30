Российских граждан и госслужащих хотят перевести на разные мобильные ОС

Минцифры РФ хочет разделить отечественные операционные системы (ОС) для смартфонов по типам потребителей. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Коммерсантъ».

Концепция Минцифры предполагает разделение потребителей на три категории: корпоративные служащие, служащие госсектора и обычные граждане. Первые две категории в правительстве хотят перевести на защищенные устройства под управлением ОС «Аврора» от «Ростелекома», гражданским же оставят смартфоны на ОС «Роса» от НТЦ ИТ РОСА.

В качестве альтернативы ОС «Роса» рассматривается российский аналог Android на основе открытого кода AOSP. В качестве потенциальных разработчиков такой ОС рассматриваются «Сбер», VK, «Яндекс» и другие российские ИТ-гиганты.