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Российских граждан и госслужащих хотят перевести на разные мобильные ОС

Минцифры РФ хочет разделить отечественные операционные системы (ОС) для смартфонов по типам потребителей. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Коммерсантъ».

Российских граждан и госслужащих хотят перевести на разные мобильные ОС
© РИА Новости

Концепция Минцифры предполагает разделение потребителей на три категории: корпоративные служащие, служащие госсектора и обычные граждане. Первые две категории в правительстве хотят перевести на защищенные устройства под управлением ОС «Аврора» от «Ростелекома», гражданским же оставят смартфоны на ОС «Роса» от НТЦ ИТ РОСА.

В качестве альтернативы ОС «Роса» рассматривается российский аналог Android на основе открытого кода AOSP. В качестве потенциальных разработчиков такой ОС рассматриваются «Сбер», VK, «Яндекс» и другие российские ИТ-гиганты.

Для мотивации разработчиков приложений к развитию российских мобильных экосистем рассматривается вариант софинансирования их проектов из госбюджета. Интерес к российским ОС со стороны граждан могут стимулировать, сделав ряд государственных сервисов и услуг доступными только на этих самых российских ОС.

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