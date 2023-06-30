Человечество тратит до 20% своего времени на проблемы с компьютером

Недавнее исследование, проведенное Университетом Копенгагена и Университетом Роскильде, показало, что, несмотря на технологический прогресс, компьютеры по-прежнему выходят из строя от 11 до 20 процентов времени их работы.

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Исследователи утверждают, что для достижения значительных улучшений необходимо переосмыслить компьютерные системы и больше вовлекать пользователей в их разработку.

Исследование показало, что люди тратят в среднем от 11 до 20 процентов своего «компьютерного времени» из-за систем, которые либо не работают, либо слишком сложны для понимания, что мешает им эффективно выполнять задачи.

Исследователи подчеркивают важность вовлечения обычных пользователей в процесс разработки, поскольку большинство разочарований возникает из-за незнания систем, а не из-за сложного использования компьютера.