Представлен компактный компьютер в виде флешки за 2,5 тысячи рублей

Компания Popcorn Computer представила миниатюрный компьютер PopStick, выполненный в форм-факторе флеш-накопителя. Заказать его можно на официальном сайте бренда.

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Внутри компактного корпуса кроется процессор Allwinner F1C200s с 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Работает компьютер на базе операционной системы Linux, которая уже предустановлена на устройство.

PopStick может быть подключен не только к другому компьютеру, но и, например, к смартфону при помощи адаптера, поддерживающего разъемы USB Micro-B, USB-C или Lightning. У устройства присутствует слот для использования карты памяти MicroSD.

Стоимость миниатюрного компьютера составляет $29 (около 2,5 тыс. руб.), либо $38 (около 3,3 тыс. руб.) за версию в комплекте с картой microSD на 32 ГБ.