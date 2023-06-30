От Tinder новую разработку прежде всего отличают две функции – Voicedate и Fridaymates. Первая представляет собой возможность искателям пары созвониться для пятиминутного голосового свидания. Вторая – отдельный раздел с анкетами мужчин и женщин, ищущих компанию на вечер пятницы.

«От идеи и до дня официального старта работы приложения в России ушло 15 месяцев, сама разработка длилась 13 месяцев, что-то переделывалось в процессе разработки приложения, что-то в ходе подготовки к запуску, но мы справились и представляем всем пользователям в России достойное приложение для знакомств beAmore», – заявил глава проекта beAmore Влад Внучков.

На текущий момент новое приложение доступно для скачивания только на Android. Оно опубликовано в таких маркетплейсах, как Google Play, RuStore и AppGallery. Версия для iOS тоже существует, но, как отметил Внучков, пока Apple не позволила публиковать beAmore в Apple Store. Разработчики надеются решить эту «бюрократическую» проблему в ближайшую неделю.