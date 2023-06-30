Нейросеть научилась переводить гневные письма на вежливый язык

«Карл, прошлое собрание было чертовой потерей времени, я больше на них ходить не буду. Пиши мне письма, или отвали», — написано в оригинальном письме.



«Дорогой Карл! Я надеюсь это письмо благополучно дойдет до вас. Я хотел бы прокомментировать нашу последнюю встречу и выразить свою обеспокоенность по поводу ее эффективности. Я чувствую, что встреча не оправдала ожиданий и не дала нам необходимых результатов. В будущем я был бы признателен, если бы мы могли общаться по электронной почте, чтобы обеспечить эффективное использование нашего времени», — говорится в «переводе» послания.