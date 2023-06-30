Нейросеть научилась переводить гневные письма на вежливый язык
В сети появился сайт Angry Email Translator (AET), в основе которого лежит нейросеть, позволяющая превращать гневные сообщения в вежливые деловые письма. Об этом сообщает портал Futurepedia.
«Angry Email Translator — бесплатный инструмент, позволяющий переводить злые электронные письма на вежливый язык», — гласит описание проекта.
Сайт предоставляет пользователям возможность перефразировать свои электронные письма, гарантируя, что их общение останется уважительным и сохранит позитивные отношения даже в сложных ситуациях.
На сайте представлено несколько примеров работы нейросети.
«Карл, прошлое собрание было чертовой потерей времени, я больше на них ходить не буду. Пиши мне письма, или отвали», — написано в оригинальном письме.
«Дорогой Карл! Я надеюсь это письмо благополучно дойдет до вас. Я хотел бы прокомментировать нашу последнюю встречу и выразить свою обеспокоенность по поводу ее эффективности. Я чувствую, что встреча не оправдала ожиданий и не дала нам необходимых результатов. В будущем я был бы признателен, если бы мы могли общаться по электронной почте, чтобы обеспечить эффективное использование нашего времени», — говорится в «переводе» послания.
Разработчик нейросети уверен, что его проект поможет многим бизнесам сгладить углы в электронном общении и избежать конфликтных ситуаций.
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