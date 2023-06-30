Россиян начали обманывать от лица блогера Wylsacom

«Дамы и господа, если вам пишут Кириллы или другие люди от нашего имени, говорят, что вы выиграли и просят у вас деньги за отправку призов на карту, то это не мы. Мы не берем деньги за отправку призов. И уж тем более мы знаем, как пишется наше название», — говорится в сообщении представителя Wylsacom.