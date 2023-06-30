Россиян начали обманывать от лица блогера Wylsacom

Россиян обманывают от лица популярного блогера
Официальный Telegram-канал техноблогера Wylsacom предупредил о мошенниках, предлагающих подписчикам забрать «призы», предварительно оплатив стоимость их доставки.
В сообщениях от некоего «Кирилла» говорится о том, что пользователь выиграл iPhone 14 Pro от Wylsacom, причем название канала в переписке написано с ошибкой. Жертве предлагается оплатить доставку приза за 749 рублей за обычную доставку или 1390 рублей за экстренную. После оплаты мошенник обещает прислать код для отслеживания передвижений посылки.
При этом оплата доставки происходит по номеру карты — злоумышленник предлагает оплатить по карте «Сбербанка» или «Тинькофф», чтобы не было комиссии.
«Дамы и господа, если вам пишут Кириллы или другие люди от нашего имени, говорят, что вы выиграли и просят у вас деньги за отправку призов на карту, то это не мы. Мы не берем деньги за отправку призов. И уж тем более мы знаем, как пишется наше название», — говорится в сообщении представителя Wylsacom.
Wylsacom — популярный канал о технологиях, главным лицом которого является Валентин Петухов. На момент написания новости он насчитывает свыше 10 млн подписчиков на YouTube.