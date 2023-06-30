Стало известно, какой процессор получит Samsung Galaxy M34

Samsung готовится представить свой новый смартфон — Galaxy M34 5G. Презентация намечена на 7 июля.

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И вот, накануне официального запуска, устройство появилось на Geekbench. Бенчмарк раскрыл ряд ключевых характеристик новинки.

Из данных сервиса следует, что Galaxy M34 будет базироваться на процессоре Exynos 1280. К слову, Samsung уже использовала данный чип в других телефонах: Galaxy M33, Galaxy A33 и Galaxy A53.

В списке Geekbench также упоминается, что у устройства будет 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 13. В одноядерном тесте оно набрало 956 баллов, а в многоядерном — 2032 балла.