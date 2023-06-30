Исследование: жизнь вблизи парков замедлила биологическое старение

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что проживание рядом с зеленью увеличивает продолжительность жизни в среднем на 2,5 года. Работа опубликована в журнале Science Advances.

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Известно, что обилие зеленых насаждений и городских парков помогают регулировать климат, повысить биоразнообразие и создать ощущение спокойствия у жителей городов. Также предыдущие исследования показали, что пребывание в зеленых насаждениях улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает уровень смертности. Теперь специалисты пришли к выводу, что жизнь вблизи деревьев помогает замедлить биологическое старение.

Для этого авторы изучили метилирование ДНК 900 участников из четырех городов в период с 1986 по 2006 год на основе анализов крови, чтобы определить биологический возраст. Затем полученные данные сопоставили со спутниковыми снимками, которые определяли, насколько близки адреса проживания испытуемых к растительности и паркам. В статистическую модель также внесли информацию об образовании, доходе, курении и других важных переменных.

Результаты показали, что люди, чьи дома были окружены 30-процентным зеленым покровом в радиусе пяти километров, были в среднем биологически на 2,5 года моложе по сравнению с теми, чьи дома были окружены 20-процентным зеленым покровом.