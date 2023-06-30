Фото чехла раскрыло дизайн флагманского Xiaomi Redmi K60 Ultra

Xiaomi готовится к запуску флагманского смартфона Redmi K60 Ultra.

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Последняя утечка продемонстрировала фото защитного чехла, которое было опубликовано популярным информатором Digital Chat Station. Этот чехол подтверждает дизайн устройства, ранее показанный информатором.

Согласно утечкам, задняя часть Redmi K60 Ultra будет иметь прямоугольный модуль камеры с двумя крупными и одной маленькой камерой, а также вспышкой. В передней части смартфона будет небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Gizmochina

Интерес вызывает особое отверстие в чехле возле кнопки питания. Некоторые предполагают, что это может быть боковой датчик отпечатков пальцев, но есть и те, кто сомневается и считает, что чехол выполнен из полипропилена.