Фото чехла раскрыло дизайн флагманского Xiaomi Redmi K60 Ultra
Xiaomi готовится к запуску флагманского смартфона Redmi K60 Ultra.
Последняя утечка продемонстрировала фото защитного чехла, которое было опубликовано популярным информатором Digital Chat Station. Этот чехол подтверждает дизайн устройства, ранее показанный информатором.
Согласно утечкам, задняя часть Redmi K60 Ultra будет иметь прямоугольный модуль камеры с двумя крупными и одной маленькой камерой, а также вспышкой. В передней части смартфона будет небольшое отверстие для фронтальной камеры.
Интерес вызывает особое отверстие в чехле возле кнопки питания. Некоторые предполагают, что это может быть боковой датчик отпечатков пальцев, но есть и те, кто сомневается и считает, что чехол выполнен из полипропилена.
Согласно предыдущим сливам, Redmi K60 Ultra получит процессор Dimensity 9200+ от MediaTek в качестве основы и AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K. Из прочих особенностей новинки можно отметить металлическую рамку, 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
Зеленский дал поручение после передислокации ЧВК «Вагнер» в БелоруссиюВоенные новости23 минуты назад29