Найдена причина гравитационной аномалии в Индийском океане
Ученые нашли причину гравитационной аномалии в Индийском океане. Предыдущие исследования показали, что в области площадью примерно в три миллиона квадратных километров притяжение ослабевает до экстремально низкого уровня. В этом месте морское дно образует обширную впадину.
Это одна из самых глубоких гравитационных аномалий на Земле. Но что именно вызвало ослабление притяжения, долгое время оставалось неизвестным.
Ученые Индийского института провели новое исследование, в рамках которого проследили формирование массивного геоида. Для этого они создали компьютерную модель, демонстрирующую, как тектонические плиты двигались по мантии в течение последних 140 миллионов лет.
В то время Индийская тектоническая плита начала отделяться от суперконтинента Гондвана и двинулась на север. По мере ее дрейфа дно древнего моря Тетис погрузилось в мантию Земли, и за ним открылся Индийский океан.
Модели, которые соответствовали настоящему рельефу дна Индийского океана, имели одну общую черту: столбы горячей магмы низкой плотности, поднимающиеся из-под впадины. Они должны были быть достаточно плывучими, чтобы достигать средней мантии.
Первый из этих шлейфов появился около 20 миллионов лет назад, к югу от низменности геоида Индийского океана, и примерно через 10 миллионов лет после того, как море Тетис погрузилось в нижнюю мантию. По мере того как шлейфы распространялись под литосферой и медленно продвигались к Индийскому полуострову, гравитационное напряжение ослабевало.
Ученые заключили, что морское дно Тетиса погрузилось под «кладбище плит» под Африкой и всколыхнуло расплавленную породу. Поднимающиеся столбы магмы и стали причиной аномалии, сообщает Geophysical Research Letters.