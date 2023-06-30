Найдена причина гравитационной аномалии в Индийском океане

Ученые нашли причину гравитационной аномалии в Индийском океане. Предыдущие исследования показали, что в области площадью примерно в три миллиона квадратных километров притяжение ослабевает до экстремально низкого уровня. В этом месте морское дно образует обширную впадину.

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Это одна из самых глубоких гравитационных аномалий на Земле. Но что именно вызвало ослабление притяжения, долгое время оставалось неизвестным.

Ученые Индийского института провели новое исследование, в рамках которого проследили формирование массивного геоида. Для этого они создали компьютерную модель, демонстрирующую, как тектонические плиты двигались по мантии в течение последних 140 миллионов лет.

В то время Индийская тектоническая плита начала отделяться от суперконтинента Гондвана и двинулась на север. По мере ее дрейфа дно древнего моря Тетис погрузилось в мантию Земли, и за ним открылся Индийский океан.

Модели, которые соответствовали настоящему рельефу дна Индийского океана, имели одну общую черту: столбы горячей магмы низкой плотности, поднимающиеся из-под впадины. Они должны были быть достаточно плывучими, чтобы достигать средней мантии.

Первый из этих шлейфов появился около 20 миллионов лет назад, к югу от низменности геоида Индийского океана, и примерно через 10 миллионов лет после того, как море Тетис погрузилось в нижнюю мантию. По мере того как шлейфы распространялись под литосферой и медленно продвигались к Индийскому полуострову, гравитационное напряжение ослабевало.