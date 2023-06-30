Запечатанный первый iPhone выставили на аукцион за 8,8 млн рублей

Запечатанный первый iPhone выставили на аукцион за 8,8 миллиона рублей
Запечатанный смартфон iPhone первого поколения на 4 ГБ выставили на аукцион. Об этом сообщает Apple Insider.
Как отмечает портал, такие устройства, выпущенные более 16 лет назад, пользуются особым спросом среди коллекционеров, особенно те модели, которые так и не были распечатаны из оригинальной коробки. Аукционный дом LCG Auctions рассчитывает продать этот лот за $100 тыс. (около 8,8 млн руб.). В описании значится лишь то, что к покупке предлагается оригинальная модель на 4 ГБ, чей выпуск состоялся в 2007 году.
В марте нынешнего года американский аукционной дом Wright также выставил запечатанный первый iPhone с уникальным стикером «Lucky You» (рус. «Тебе повезло»). Вероятно, владелец смартфона выиграл его в каком-то конкурсе, проводимом компанией. В результате его приобрел техноблогер Маркес Браунли, известный под никнеймом MKBHD, который провел распаковку лота на своем YouTube-канале. Смартфон обошелся ему в $40 тыс. (около 3,2 млн руб.).
Смартфон iPhone первого поколения был впервые представлен 9 января 2007 года сооснователем компании Apple Стивом Джобсом на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско.