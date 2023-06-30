Запечатанный первый iPhone выставили на аукцион за 8,8 млн рублей

Как отмечает портал, такие устройства, выпущенные более 16 лет назад, пользуются особым спросом среди коллекционеров, особенно те модели, которые так и не были распечатаны из оригинальной коробки. Аукционный дом LCG Auctions рассчитывает продать этот лот за $100 тыс. (около 8,8 млн руб.). В описании значится лишь то, что к покупке предлагается оригинальная модель на 4 ГБ, чей выпуск состоялся в 2007 году.