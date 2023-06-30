В России построили прототип нового электропоезда

Завод «Уральские локомотивы» построил прототип нового российского электропоезда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Синара — транспортные машины», он сможет разгоняться до 160 км/ч.

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Электропоезд строят на базе скоростного поезда «Ласточка», который также развивает скорость до 160 км/ч. Максимальная вместимость составит 1,4 тысячи человек. Расстояние перевозок — от 100 до 300 км.

Напомним, что сама «Ласточка» была создана компанией Siemens, а после производилась на «Уральских локомотивах». Весной прошлого года компания в связи с санкциями решила свернуть деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание.