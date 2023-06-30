Ученые нашли планету, существование которой считали невозможным

Ученые обнаружили планету, которая должна были погибнуть при расширении свой звезды, но пережила свой «конец света». Как сообщает ScienceAlert, речь идет о планете Халла, которая вращается вокруг красного гиганта Пэкду.

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Звезды претерпевают изменения с возрастом. На первом этапе термоядерные реакции поддерживаются за счет горения водорода. Постепенно он выгорает, а ядро звезды сжимается. Внешняя оболочка при этом начинает остывать и резко расширяться — более чем в 100 раз по сравнению с первоначальным размером. Это же произойдет и с Солнцем — тогда оно поглотит Меркурий, Венеру, и, скорее всего, Землю.

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Сжимаясь, ядро становится горячее, благодаря чему звезда начинает сжигать гелий. На этом этапе звезда уменьшается в размерах примерно в 10 раз по сравнению с первоначальным размером и продолжает стабильно гореть в течение десятков миллионов лет.

Сама Халла была обнаружена еще в 2015 году группой корейских астрономов. В 2019 году системе присвоили персональные названия — Международный космический союз назвал их в честь самых высоких гор на Корейском полуострове. Уникальность звезды Пэкду в том, что она уже начала синтез гелия в своем ядре. Таким образом, светило уже должно было расшириться и поглотить планету, однако она до сих пор находится на орбите.

В первую очередь ученые перепроверили, существует ли планета. Исследования показали, что сигнал от Пэкду оставался стабильным в течение последних 13 лет — значит, Халла все же существует. Тогда у них появилась версия: изначально в системе было две звезды.

Половина всех звезд в галактике не образовалась изолированно, как Солнце, а является частью двойных систем. Слияние таких объектов позволяет предотвратить резкое расширение и перейти сразу в фазу горения гелия. Таким образом, Халла могла пережить столкновение двух звезд и остаться на орбите.