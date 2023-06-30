В Австралии сообщили об отмене спутниковой программы в целях экономии

Правительство Австралии отказалось от реализации программы по запуску спутников наблюдения за земной поверхностью с целью "сокращения бюджетных расходов". Об этом в пятницу сообщил министр промышленности и науки Эд Гусич.

Он заявил, что программа отменена для "экономии бюджетных расходов", однако правительство по-прежнему "высоко оценивает значение космических исследований".

"В бюджете предусмотрено финансирование Австралийского космического агентства, и <...> космический сектор в целом получает значительную поддержку, в том числе в рамках специальных фондов", - привела слова Гусича вещательная корпорация ABC.

Проект стоимостью 1,2 млрд австралийских долларов ($800 тыс.) был заявлен прежним австралийским правительством непосредственно перед выборами 2022 года. Для его реализации властям предстояло профинансировать, спроектировать, построить и запустить с 2028 по 2033 год четыре спутника австралийского производства. Аппараты должны были использоваться для более эффективного сбора данных о земной поверхности и реагирования на такие стихийные бедствия, как лесные пожары и наводнения.

Теперь Австралия будет вынуждена, как и раньше, полагаться на информацию от международных партнеров. Также отмечается, что ранее были прекращены программы строительства космодромов на территории Австралии и финансирование ряда проектов, связанных с изучением Луны и Марса и выводом австралийских спутников на орбиту Земли.