Крупнейшие компании ЕС выступили против норм по регулированию ИИ

Десятки крупнейших европейских компаний, в том числе немецкая Siemens и французская Airbus, выступили против представленного Еврокомиссией (ЕК) пакета норм по регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

"По нашим оценкам, законопроект поставит под угрозу конкурентоспособность и технологический суверенитет Европы без эффективного решения проблем, с которыми мы сталкиваемся и будем сталкиваться", - говорится в письме, подписанном более 150 руководителями компаний и направленном в пятницу в Еврокомиссию, Европарламент и государства Евросоюза.

Подписанты заявили, что их особенно беспокоят правила регулирования в отношении генеративного ИИ. В письме говорится, что разрабатывающие и внедряющие данные системы компании столкнутся с непропорционально высокими затратами на соблюдение правил. За этим может последовать выход компаний из союза, отказ инвесторов от разработки ИИ в Европе и создание "критического разрыва в производительности" по сравнению с США.