Профессор Гарвардского университета и команда дайверов в рамках экспедиции обнаружили на дне Тихого океана «обломки крушения НЛО».

Микроскопические частицы были найдены во время экспедиции у побережья Папуа – Новой Гвинеи. По словам астрофизика Ави Леба, «убегающий огненный шар» с неба взорвался над этой частью земного шара еще в 2014 году. После этого мельчайшие частицы объекта, известного как IM1, упали в океан. 50 таких сфер, каждая размером с пылинку, были обнаружены во время экспедиции. Чтобы достать образцы со дна океана, ученые использовали магниты.

В общей сложности извлеченный материал весил 35 миллиграммов. При этом, по словам специалиста, он прочнее любого из других 272 типов космических камней, которые проанализировало NASA.

«Учитывая высокую скорость IM1 и аномальную прочность материала, его источником должна была быть природная среда, отличная от Солнечной системы, или внеземная технологическая цивилизация», – уверен ученый.

Объект путешествовал быстрее, чем 95 процентов ближайших звезд, и взорвался значительно ниже в атмосфере, чем большинство метеоров. Это одна из причин, по которой Леб и его коллега Амир Сирадж почти на 100% уверены, что объект попал на Землю с другой звезды. Ученый назвал находку революционной .

«Возможно, это будет первый раз, когда люди прикоснутся к межзвездному материалу. Это никогда не делалось раньше. Мы никогда не получали посылки от наших космических соседей», – цитирует Леба The Independent.