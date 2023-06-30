Впервые обнаружены высокоэнергетические нейтрино из Млечного Пути

Международная группа IceCube Collaboration, состоящая более чем из 350 ученых, впервые представила доказательства эмиссии высокоэнергетических нейтрино из Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Нейтрино, энергия которых в миллионы и миллиарды раз выше, чем энергия нейтрино, образующихся в результате термоядерных реакций в недрах звезд, были обнаружены нейтринной обсерваторией IceCube на станции Амундсен-Скотт в Антарктиде. Они возникают в результате взаимодействия между космическими лучами, состоящими из протонов, и более тяжелыми ядрами.

Поиски высокоэнергетических нейтрино были сосредоточены в небе Южного полушария, поскольку основная часть нейтринного излучения, исходящего из галактической плоскости, исходит из региона вблизи центра Млечного Пути. Однако до сих пор фон мюонов и нейтрино, образующихся в результате взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли, создавал серьезные помехи.

Набор данных, использованный в исследовании, включал 60 000 нейтрино, охватывающих 10 лет наблюдений IceCube, что составляет в 30 раз больше событий, чем содержалось в выборке, использованной в предыдущем анализе излучения из галактической плоскости.