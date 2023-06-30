Из бактериальной целлюлозы создали съедобный упаковочный материал

Исследователи совершили интересный прорыв, создав композитный материал из целлюлозы, вырабатываемой бактериями, который не только биоразлагаем, но и съедобен.

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Материал, полученный из бактериальной целлюлозы (БЦ), предлагает более экологичную альтернативу одноразовым пластикам, обычно используемым в упаковках. БЦ, синтезируемая бактериями, обладает такими превосходными свойствами, как высокая водоудерживающая способность, прочность на разрыв и мягкая текстура.

Ученые из Китайского университета Гонконга соединили БЦ с соевым белком и маслостойким композитом, чтобы создать прозрачный, маслостойкий и нетоксичный упаковочный материал.